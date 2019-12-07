Basketbol
THY Avrupa
Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta liderliğe yükselen Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini deplasmanda 102-77 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca üst üste 6. galibiyetine imza attı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise son haftalardaki çıkışını Almanya temsilcisi Alba Berlin karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında zorlansa da uzatmaya giden maçı 107-102 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, üst üste 3. ve toplamda 5. galibiyetine ulaşarak 12. sıraya yükseldi.
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Moskova (Rusya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya): 85-82
Maccabi FOX (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 77-55
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 67-77
Real Madrid (İspanya)-Valencia (İspanya): 111-99
Zenit (Rusya)-ASVEL (Fransa): 75-70
Khimki (Rusya)-Barcelona (İspanya): 94-102
Fenerbahçe Beko-Alba Berlin: 107-102
Panathinaikos (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan): 99-93
Baskonia-Anadolu Efes: 77-102
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Anadolu Efes
|12
|10
|2
|1026
|930
|96
|22
|2. Barcelona
|12
|9
|3
|1013
|934
|79
|21
|3. Real Madrid
|12
|9
|3
|1030
|953
|77
|21
|4. Maccabi FOX
|12
|8
|4
|1016
|891
|125
|20
|5. CSKA Moskova
|12
|8
|4
|992
|895
|97
|20
|6. Panathinaikos
|12
|8
|4
|1042
|974
|68
|20
|7. AX Armani Exchange Milan
|12
|7
|5
|944
|880
|-3
|19
|8. Khimki
|12
|6
|6
|1026
|1044
|-18
|18
|9. Olympiakos
|12
|5
|7
|939
|941
|-2
|17
|10. Kızılyıldız mts
|12
|5
|7
|861
|878
|-17
|17
|11. Baskonia
|12
|5
|7
|916
|942
|-26
|17
|12. Fenerbahçe Beko
|12
|5
|7
|913
|957
|-44
|17
|13. ASVEL
|12
|5
|7
|838
|936
|-98
|17
|14. ALBA Berlin
|12
|4
|8
|975
|1032
|-57
|16
|15. Valencia
|12
|4
|8
|950
|1007
|-57
|16
|16. Bayern Münih
|12
|4
|8
|907
|994
|-87
|16
|17. Zalgiris
|12
|3
|9
|871
|883
|-12
|15
|18. Zenit
|12
|3
|9
|860
|971
|-111
|15