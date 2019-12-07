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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

07.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:18Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta liderliğe yükselen Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini deplasmanda 102-77 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca üst üste 6. galibiyetine imza attı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise son haftalardaki çıkışını Almanya temsilcisi Alba Berlin karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında zorlansa da uzatmaya giden maçı 107-102 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, üst üste 3. ve toplamda 5. galibiyetine ulaşarak 12. sıraya yükseldi.
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Moskova (Rusya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya): 85-82
Maccabi FOX (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 77-55
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 67-77
Real Madrid (İspanya)-Valencia (İspanya): 111-99
Zenit (Rusya)-ASVEL (Fransa): 75-70
Khimki (Rusya)-Barcelona (İspanya): 94-102
Fenerbahçe Beko-Alba Berlin: 107-102
Panathinaikos (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan): 99-93
Baskonia-Anadolu Efes: 77-102
Puan durumu
TakımOGMASYSAv.P
1. Anadolu Efes 1210210269309622
2. Barcelona 12931013 934 7921
3. Real Madrid 12931030 95377 21
4. Maccabi FOX 12841016891 12520
5. CSKA Moskova 12849928959720
6. Panathinaikos 12 841042 974 68 20
7. AX Armani Exchange Milan 1275944880-319
8. Khimki 12661026 1044 -18 18
9. Olympiakos1257939941 -217
10. Kızılyıldız mts125 7 861 878 -1717
11. Baskonia 1257916942-2617
12. Fenerbahçe Beko
1257913 957 -44 17
13. ASVEL1257838936-9817
14. ALBA Berlin1248975 1032 -5716
15. Valencia 12489501007-57 16
16. Bayern Münih 1248907994 -8716
17. Zalgiris 1239871883-1215
18. Zenit1239860971-11115

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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