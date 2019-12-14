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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

14.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:20Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 13. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 13. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
İki Türk takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 7'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Üç maç sonra sahadan mağlup ayrılan ve 8. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı averajla 13. sırada tamamladı.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Khimki (Rusya)-ALBA Berlin (Almanya): 104-87
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 73-81
Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 64-72
Maccabi FOX (İsrail)-CSKA Moskova (Rusya): 90-80
Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 93-77
Zalgiris (Litvanya)-Valencia (İspanya): 82-86
Bayern Münih (Almanya)-Zenit (Rusya): 77-69
ASVEL (Fransa)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 89-82
Barcelona (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 98-86
Puan durumu
Avrupa Ligi'nde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımOGMASYSAv.P
1. Anadolu Efes 131121107100310424
2. Real Madrid 131031123 10309323
3. Barcelona131031111 10209123
4. Maccabi FOX 13941106971 13522
5. CSKA Moskova 138510729858721
6. Panathinaikos 13 851128 1072 56 21
7. Khimki 137611301131-120
8. AX Armani Exchange Milan13761026 1046-2020
9. Baskonia13679881006 -1819
10. ASVEL136 7 927 1018 -9119
11. Olympiakos135810161034-1818
12. Kızılyıldız mts
1358925 950 -25 18
13. Fenerbahçe Beko13589861038-5218
14. Valencia13581036 1089-5318
15. Bayern Münih13589841063-79 18
16. ALBA Berlin134910621136-7417
17. Zalgiris13310953969-1616
18. Zenit133109291048-11916

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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