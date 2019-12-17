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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Zalgirio ArenaHakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)Zalgiris: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Ulanovas 14, Lekavicius 5, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, LukosiunasAnadolu Efes: Beaubois 16, Singleton, Pleiss 18, Micic 18, Simon...

17.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:10Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi ( ), Jordi Aliaga ( )
Zalgiris: Walkup 3, Rivers 4, 11, Leday 7, Ulanovas 14, Lekavicius 5, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas
Anadolu Efes: Beaubois 16, Singleton, Pleiss 18, Micic 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 3
1. Periyot: 17-26
Devre: 43-42
3. Periyot: 53-55
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 74-68 yenerek liderliğini korudu.

İki takımın da iyi savunma yaparak oyuna ortak olduğu ve ikinci yarısı büyük çekişme içinde geçen mücadelede, Anadolu Efes'e galibiyeti getiren oyuncular, 18'er sayı kaydeden Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile 16 sayı atan Rodrigue Beaubois oldu.
Rakip takımın etkili savunması nedeniyle önceki maçlara oranla daha tutuk bir görüntü sergileyen Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin ise mücadeleyi 6 sayıyla tamamladı.
Bu sonucun ardından başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 12. galibiyetini aldı. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Litvanya takımı Zalgiris ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı.

Anadolu Efes, İspanya, İtalya, Geben, Spor

Kaynak: AA

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