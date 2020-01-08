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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam edecek.

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:28 Basketbol: THY Avrupa Ligi
basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın ve 10 Ocak Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Altı galibiyetle 14. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, yarın 'nın Baskonia takımına konuk olacak. İki takım, Buesa Arena'da TSİ 23.00'te karşılaşacak.
Ligde 14 galibiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes ise cuma günü İspanya'da Barcelona ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko
23.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
10 Ocak Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya)
22.30 Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
23.00 Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes
23.00 Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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