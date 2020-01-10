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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Buesa ArenaHakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya)Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 6, Janning 3, Shengelia 21, Shields 3, Eric 4, Fall 18, Stauskas 9, Polonara 1Fenerbahçe Beko: Westerman 21, Kalinic 4, de Colo 11, Williams 16, Thomas...

10.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:54Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer ( ), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla ( )

Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 6, Janning 3, Shengelia 21, Shields 3, Eric 4, Fall 18, Stauskas 9, Polonara 1

Fenerbahçe Beko: Westerman 21, Kalinic 4, de Colo 11, Williams 16, Thomas 3, Datome 9, Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 9, Lauvergne 2

1. Periyot: 11-20

Devre: 28-42

3. Periyot: 45-62

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftada deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.

Karşılamanın 3. dakikasında yakaladığı skor üstünlüğünü (3-6) maç sonuna kadar devam ettiren Fenerbahçe, İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.

Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren sarı lacivertli takımda, 3'lük atışlarda 8'de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Bu turnuvada art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde toplam 7. galibiyetini elde etti.

İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı.


Saski Baskonia Vitoria, Malcolm Thomas, Finlandiya, Slovenya, Spor

Kaynak: AA

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