Haberler » Spor » Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: BlaugranaBarcelona: Hanga 2, Higgins 6, Claver 2, Mirotic 14, Tomic, Davies 20, Ribas 6, Oriola 6, Delaney 15, Kuric 11Anadolu Efes: Larkin 26, Beaubois 3, Singleton 17, Pleiss 4, Simon 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 5, Anderson 7, Peters 71. Periyot: 19-24Devre: 42-453.

11.01.2020 01:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:28Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Blaugrana
Barcelona: Hanga 2, Higgins 6, Claver 2, Mirotic 14, Tomic, Davies 20, Ribas 6, Oriola 6, Delaney 15, Kuric 11
Anadolu Efes: Larkin 26, Beaubois 3, Singleton 17, Pleiss 4, Simon 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 5, Anderson 7, Peters 7
1. Periyot: 19-24
Devre: 42-45
3. Periyot: 58-66
THY Ligi'nde 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 82-86 yenen Anadolu Efes, liderliğini korudu.
Sezonun ikinci yarısının ilk maçında zorlu bir deplasmanda oynayan Anadolu Efes, farkı iki kez 10 sayıya kadar çıkardığı birinci periyodu 19-24 önde kapattı.
İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Barcelona 16. dakikada maçta ilk kez öne geçti. (32-31) Savunmada toparlanan ve iyi top çevirerek hücum gücünü bir kez daha etkin hale getiren Anadolu Efes, devreyi 3 sayı önde kapattı. (42-45)
Üçüncü periyotta Katalan takımın ataklarına iyi karşılık veren Ergin Ataman'ın öğrencileri son periyoda 8 sayılık üstünlükle girdi. (58-66)
Son periyoda iyi başlayan ev sahibi takım ilk 4 dakikada özellikle Kuric'in isabetli atışlarıyla 14-0'lık sayı üstünlüğüyle karşılaşmada ikinci kez öne geçerek 6 sayılık fark yakaladı. (72-66)
Karşılaşmayı bırakmayan ve son iki dakikaya 79-79 eşitlikle giren Anadolu Efes Larkin'in tekrardan sahneye çıkmasıyla son bir dakikaya 82-84 önde girdi.
Maç sonunda 82-86'lık skorla 15. galibiyetini alan Anadolu Efes, diğer bir İspanyol takımı Real Madrid'in önünde liderliğini korudu.
Anadolu Efes'te 37 dakika 16 saniye sahada kalan Shane Larkin 26 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Barcelona ise 5. yenilgisini alarak 3. sırada kaldı.

Türk Hava Yolları, Sertaç Şanlı, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:28  Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
01:23  Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Spor
00:33  Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Spor
00:31  Popov bordo-beyazlı formayı giydi - Spor
00:23  Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Spor
23:57  Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Spor
23:36  Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Spor
23:10  Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu - Spor
22:59  Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok - Spor
22:23  İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü - Spor
11.01.2020 02:13:41