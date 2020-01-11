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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, deplasmanda önemli galibiyetler elde etti.

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, deplasmanda önemli galibiyetler elde etti.
Ligde 18. haftanın en önemli maçında Anadolu Efes, lider olarak gittiği İspanya'da Barcelona karşısında kritik bir galibiyet aldı.
Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın bitime 5 dakika 17 saniye kala ikinci teknik faulü alarak diskalifiye edilmesiyle son 4 dakikaya da 7 sayı (75-68) geride girdi. Kalan kısa sürede 18 sayı bulan ve iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, kritik deplasmandan 86-82 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci deplasman galibiyetini İspanya'da aldı. Baskonia karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 79-65 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon 7. galibiyetini alarak 12. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off potasıyla arasında 2 galibiyet fark kaldı.
Çift maç haftasına giriliyor
THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar ikişer maç oynayacak.
Ligde çift maç haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes, önce 14 Ocak Salı günü İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, 17 Ocak Cuma günü ise Fransız ekibi ASVEL'i Sinan Erdem Salonu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko ise 14 Ocak'ta ASVEL'i, 16 Ocak Perşembe günü ise Barcelona'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
ALBA Berlin (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 89-95
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-87
Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 65-79
Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-82
Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya): 81-83
Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 77-84
ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 80-83
Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes: 82-86
Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 91-93
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes181531547139515233
2. Real Madrid18 1531538138615233
3. Barcelona18 1351514 1396118 31
4. Maccabi FOX 18 1261518138213630
5. CSKA Moskova18 1261504138012430
6. AX Armani Exchange Milan 1810814151430-1528
7. Panathinaikos 18 108153915102928
8. Kızılyıldız mts 18 9 913281332-427
9. Khimki18 81015601577-1726
10. Valencia18 81014781498-2026
11. ASVEL18 81013361437-10126
12. Fenerbahçe Beko18 71114041439-3525
13. Olympiakos 18 71114531495-4225
14. Baskonia18 71113181422-10425
15. Bayern Münih18 61213361487-15124
16. Zalgiris 18 51313481355-723
17. ALBA Berlin 18 51314621544-8223
18. Zenit 18 51312971430-13323

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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