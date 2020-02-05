Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi. Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams 'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

WESTERMANN SON ÇEYREKTE SAZI ELİNE ALDI

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi. Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.