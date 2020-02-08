Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Avrupa
Ligi'nde lider Anadolu Efes, 24. hafta maçlarının ardından play-off'lara kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Anadolu Efes, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımını 96-91 yendi.
Ligde üst üste 9. kez kazanan lacivert-beyazlılar, 21. galibiyetine ulaşarak zirvedeki yerini korudu ve normal sezonun bitimine 10 hafta kala play-off bileti aldı. Anadolu Efes, ligde bu sezon play-off'lara kalan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Beko ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 78-77 yenilerek üç maç sonra kaybetti.
Ligdeki 13. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, haftayı 9. sırada tamamladı.
Sonuçlar
Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 96-91
Alba Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 97-103
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 72-59
Baskonia (İspanya) - ASVEL (Fransa): 79-65
Khimki (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 78-72
Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail): 77-78
Bayern Münih (Almanya) - Valencia (İspanya): 59-66
Panathinaikos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 96-81
Barcelona (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 84-80
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. Anadolu Efes
|24
|21
|3
|2079
|1861
|218
|45
|2. Real Madrid
|24
|18
|6
|2016
|1871
|145
|42
|3. Barcelona
|24
|18
|6
|2016
|1872
|144
|42
|4. CSKA Moskova
|24
|16
|8
|1956
|1818
|138
|40
|5. Maccabi FOX
|24
|16
|8
|1982
|1845
|137
|40
|6. Panathinaikos
|24
|14
|10
|2089
|2028
|61
|38
|7. Valencia
|24
|12
|12
|1954
|1958
|-4
|36
|8. AX Armani Exchange Milan
|24
|11
|13
|1865
|1924
|-59
|35
|9. Fenerbahçe Beko
|24
|11
|13
|1861
|1863
|-2
|35
|10. Kızılyıldız mts
|24
|10
|14
|1787
|1809
|-22
|34
|11. Khimki
|24
|10
|14
|2040
|2068
|-28
|34
|12. Olympiakos
|24
|10
|14
|1936
|1974
|-38
|34
|13. Zalgiris
|24
|9
|15
|1886
|1840
|46
|33
|14. Baskonia
|24
|9
|15
|1775
|1882
|-107
|33
|15. ASVEL
|24
|9
|15
|1776
|1947
|-171
|33
|16. ALBA Berlin
|24
|8
|16
|1983
|2086
|-103
|32
|17. Zenit
|24
|7
|17
|1762
|1928
|-166
|31
|18. Bayern Münih
|24
|7
|17
|1773
|1962
|-189
|31