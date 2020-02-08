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Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes, 24. hafta maçlarının ardından play-off'lara kalmayı garantiledi.

08.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:58Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde lider Anadolu Efes, 24. hafta maçlarının ardından play-off'lara kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Anadolu Efes, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımını 96-91 yendi.
Ligde üst üste 9. kez kazanan lacivert-beyazlılar, 21. galibiyetine ulaşarak zirvedeki yerini korudu ve normal sezonun bitimine 10 hafta kala play-off bileti aldı. Anadolu Efes, ligde bu sezon play-off'lara kalan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Beko ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 78-77 yenilerek üç maç sonra kaybetti.
Ligdeki 13. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, haftayı 9. sırada tamamladı.
Sonuçlar
Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 96-91
Alba Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 97-103
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 72-59
Baskonia (İspanya) - ASVEL (Fransa): 79-65
Khimki (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 78-72
Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail): 77-78
Bayern Münih (Almanya) - Valencia (İspanya): 59-66
Panathinaikos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 96-81
Barcelona (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 84-80
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes242132079186121845
2. Real Madrid241862016187114542
3. Barcelona241862016187214442
4. CSKA Moskova241681956181813840
5. Maccabi FOX 24 1681982184513740
6. Panathinaikos 24 1410208920286138
7. Valencia24 121219541958-436
8. AX Armani Exchange Milan 24 111318651924-5935
9. Fenerbahçe Beko24 111318611863-235
10. Kızılyıldız mts 24 101417871809-2234
11. Khimki 24 101420402068-2834
12. Olympiakos 24 101419361974-3834
13. Zalgiris24 915188618404633
14. Baskonia24 91517751882-10733
15. ASVEL 24 91517761947-17133
16. ALBA Berlin 24 81619832086-10332
17. Zenit24 71717621928-16631
18. Bayern Münih24 71717731962-18931

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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