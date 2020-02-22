Haberler » Spor » Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes rahat bir galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Beko son yılların en ağır yenilgisini aldı.

22.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:18Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes rahat bir galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Beko son yılların en ağır yenilgisini aldı.
Ligde 25. haftada önemli eksikliklerine rağmen Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanında farklı kazandı. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 25 sayı farkla 88-63 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Toplamda 22. kez sahadan kazanarak ayrılan Anadolu Efes, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 3 galibiyet önünde zirvede yer alıyor.
Son 5 yılın Dörtlü Final'e kalan ekibi olan Fenerbahçe Beko ise istediği gibi geçirmediği sezonda ağır bir yenilgi daha yaşadı. Sahasında Real Madrid'e 29 sayı farkla 94-65 yenilen sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde iç sahada ilk kez çift haneli farkla kaybetti. Son yılların en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, 11 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off sınırıyla aynı galibiyet sayısında bulunuyor.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya): 81-83
Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa): 77-68
Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-94
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 69-78
Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 60-74
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-86
Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes: 63-88
Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya): 81-92
Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 82-85
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes252232167192424347
2. Real Madrid251962110193617444
3. Barcelona251962108195315544
4. CSKA Moskova25 1782042189914342
5. Maccabi FOX 25 1782067192714042
6. Panathinaikos 25 1411217021275039
7. Valencia25 121320362043-737
8. Khimki 25 111421182137-1936
9. Olympiacos25 111420132042-2936
10. Fenerbahçe Beko 25 111419261957-3136
11. AX Armani Exchange Milan 25 111419342002-6836
12. Zalgiris 25 1015196019006035
13. Kızılyıldız mts25 101518681895-2735
14. ALBA Berlin25 91620662167-10134
15. Baskonia 25 91618351956-12134
16. ASVEL25 91618442024-18034
17. Zenit25 71818432011-16832
18. Bayern Münih25 71818362050-21432

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:12:56