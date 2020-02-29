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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

29.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:42Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.
İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.
Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82
Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77
ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70
Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56
Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97
Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes262332266201025649
2. Real Madrid262062206201419246
3. Barcelona262062190203315746
4. Maccabi FOX26 1882138199714144
5. CSKA Moskova26 1792122198114143
6. Panathinaikos 26 1412224822163240
7. Khimki26 1214222622161038
8. Valencia26 121421222136-1438
9. Fenerbahçe Beko26 121420192043-2438
10. Zalgiris26 1115205119916037
11. Olympiakos26 111520832113-3037
12. AX Armani Exchange Milan26 111520252093-6837
13. Baskonia26 101619062012-10636
14. Kızılyıldız mts26 101619241966-4236
15. ALBA Berlin26 91721522266-11435
16. ASVEL26 91719232132-20935
17. Bayern Münih26 81819132118-20534
18. Zenit26 71919112088-17733

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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29.02.2020 11:00:19