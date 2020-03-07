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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

07.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:40Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 28. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.
Organizasyonda 19. galibiyetine ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off oynamaya hak kazandı.
Larkin rekoru yeniledi
Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı.
ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.
Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Zenit (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 76-75
Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 66-97
Real Madrid (İspanya) - ASVEL (Fransa): 87-78
Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 81- 83
Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 82-68
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 91-79
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 92-76
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-80
Baskonia (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 73-72
Puan Durumu
THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes282442432216626652
2. Real Madrid28 2242371216520650
3. Barcelona28 2262357219316450
4. CSKA Moskova28 1992305212518047
5. Maccabi FOX28 1992291216412747
6. Panathinaikos 28 141423922394-242
7. Khimki28 1315239323801341
8. Fenerbahçe Beko28 131521532188-3541
9. Zalgris28 1216221321427140
10. Valencia28 121622522273-2140
11. Olympiakos28 121622432282-3940
12. AX Armani Exchange Milan28 121621632236-7340
13. Baskonia28 121620592155-9640
14. Kızılyıldız mts28 111720792108-2939
15. ASVEL28 101820732284-21138
16. ALBA Berlin28 91923042423-11937
17. Bayern Münih28 82020642281-21736
18. Zenit28 82020552240-18536

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Kaynak: AA

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7.03.2020 11:35:08