10 Kasım 2018, 20:50
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan- Afyon Belediyespor: 80-75

TOFAŞ- Banvit: 88-83

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray: 69-77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 105-54

Bellona Kayseri Basketbol- Gündoğdu Adana Basketbol: 95-87

Fenerbahçe- İstanbul Üniversitesi: 81-46

İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-76

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Karesispor-Petkimspor: 93-85

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor- Bandırma Kırmızı: 82-61

Ankara DSİ- Akhisar Belediyespor: 70-83

Edirnespor-OGM Ormanspor: 83-88

Bursaspor-Finalspor: 85-79

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Artvin Belediyespor: 79-90

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü- Edremit Belediyesi Gürespor: 58-52

Mardin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 90-62

Yalova VİP Gençlik- Mersin Üniversitesi: 59-64 Büyükşehir Belediyespor,Türkiye,basketbol
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:50



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