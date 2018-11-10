Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.<br><br>Liglerde alınan sonuçlar şöyle: <br><br>-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Beşiktaş Sompo Japan-Afyon Belediyespor: 80-75<br><br>TOFAŞ-Banvit: 88-83<br><br>İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 69-77<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Çukurova Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 105-54<br><br>Bellona Kayseri Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol: 95-87<br><br>Fenerbahçe-İstanbul Üniversitesi: 81-46<br><br>İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-76<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Karesispor-Petkimspor: 93-85<br><br>Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bandırma Kırmızı: 82-61<br><br>Ankara DSİ-Akhisar Belediyespor: 70-83<br><br>Edirnespor-OGM Ormanspor: 83-88<br><br>Bursaspor-Finalspor: 85-79<br><br>Manisa Büyükşehir Belediyespor-Artvin Belediyespor: 79-90<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>İstanbulgücü-Edremit Belediyesi Gürespor: 58-52<br><br>Mardin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 90-62<br><br>Yalova VİP Gençlik-Mersin Üniversitesi: 59-64