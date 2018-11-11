11 Kasım 2018, 22:20
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta maçları oynandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta maçları oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes- Türk Telekom: 87-59

Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen: 100-84

Bahçeşehir Koleji- Fenerbahçe: 77-84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 103-99

OGM Ormanspor- Galatasaray: 52-58

Canik Belediyespor-BOTAŞ: 49-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Selçuklu Basketbol- Düzce Belediyespor: 71-63

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Akdeniz Üniversitesi: 88-89 Pınar Karşıyaka,Türkiye,basketbol
11 Kasım 2018 Pazar 22:20



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