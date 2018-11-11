Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 7. hafta maçları oynandı.<br><br>Liglerde alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Anadolu Efes-Türk Telekom: 87-59<br><br>Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 100-84<br><br>Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe: 77-84<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 103-99<br><br>OGM Ormanspor-Galatasaray: 52-58<br><br>Canik Belediyespor-BOTAŞ: 49-71<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Selçuklu Basketbol-Düzce Belediyespor: 71-63<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bursa Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 88-89