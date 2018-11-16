Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 1. Ligi 8. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başladı.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>OGM Ormanspor-Selçuklu Basketbol: 72-60<br><br>Artvin Belediyespor-Bursaspor: 63-97<br><br>Düzce Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-68<br><br>Yalova Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 81-74<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Mersin Üniversitesi-İstanbulgücü: 51-73<br><br>Çankaya Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 72-53