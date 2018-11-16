16 Kasım 2018, 20:59
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 1. Ligi 8. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 1. Ligi 8. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor- Selçuklu Basketbol: 72-60

Artvin Belediyespor- Bursaspor: 63-97

Düzce Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-68

Yalova Belediyespor- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 81-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-İstanbulgücü: 51-73

Çankaya Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 72-53 Yalova,Türkiye,basketbol
16 Kasım 2018 Cuma 20:59



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