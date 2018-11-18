Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, yapılan 4 maçla sona erdi.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65<br><br>Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan: 63-56<br><br>Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 72-90<br><br>Galatasaray-Afyon Belediyespor: 98-103 (Uzatmada)<br><br>Öte yandan Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. haftanın kapanış maçında Edirnespor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 86-77 mağlup etti.