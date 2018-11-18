18 Kasım 2018, 22:26
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, yapılan 4 maçla sona erdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, yapılan 4 maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Darüşşafaka Tekfen- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

Gaziantep Basketbol- Beşiktaş Sompo Japan: 63-56

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes: 72-90

Galatasaray- Afyon Belediyespor: 98-103 (Uzatmada)

Öte yandan Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. haftanın kapanış maçında Edirnespor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 86-77 mağlup etti. Darüşşafaka,basketbol
18 Kasım 2018 Pazar 22:26



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