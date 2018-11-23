23 Kasım 2018, 21:36
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Akhisar Belediyespor: 67-58

Yalova Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 96-89

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Elazığ İl Özel İdare: 41-82

A Koleji- Mersin Üniversitesi: 55-47

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- İstanbul Üniversitesi Gelişim: 86-81

Bayraklı Belediyespor- Edremit Belediyesi Gürespor: 75-65 Akhisar Belediyespor,Bandırma,Türkiye,basketbol
23 Kasım 2018 Cuma 21:36



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