Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları başladı.<br><br>Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor: 67-58<br><br>Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 96-89<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare: 41-82<br><br>A Koleji-Mersin Üniversitesi: 55-47<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 86-81<br><br>Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-65