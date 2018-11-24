Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 3'er, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta, yapılan 3'er karşılaşmayla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci haftasında 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftasında ise 3 maç oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Bahçeşehir
Koleji- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: 92-78 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Banvit
: 74-71 Pınar
Karşıyaka-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol: 93-63
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray- Gündoğdu Adana
Basketbol: 95-66 Mersin
Büyükşehir Belediyespor- İzmit
Belediyespor: 90-74
Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor: 57-88
Türkiye Basketbol 1. Ligi Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor- Petkimspor
: 78-72
Karesispor-Finalspor: 92-85 Ankara
DSİ- Artvin
Belediyespor: 79-97
Bursaspor- Düzce
Belediyespor: 81-91 Manisa
Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 57-66
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Mardin
Büyükşehir Belediyespor- Urla
Belediyespor: 69-56
Akdeniz Üniversitesi- Çankaya Üniversitesi
: 64-72
İstanbulgücü- Yalova
VIP Gençlik: 60-66
Büyükşehir Belediyespor,Türkiye,basketbol
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:27