Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 9. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes- Gaziantep
Basketbol: 88-81 Beşiktaş
Sompo Japan- Galatasaray
: 72-74
TOFAŞ- Fenerbahçe
: 69-74 Afyon
Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen
: 93-96
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Canik
Belediyespor- Bellona Kayseri
Basketbol: 76-48
BOTAŞ-Beşiktaş: 70-69
İstanbul Üniversitesi- Çukurova
Basketbol: 56-90 Hatay
Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 72-67
Türkiye Basketbol 1. Ligi Selçuklu
Basketbol- Edirnespor
: 88-66
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa
Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 99-55
Beşiktaş,Türkiye,basketbol
25 Kasım 2018 Pazar 23:08