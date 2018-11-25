25 Kasım 2018, 23:08
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 9. hafta maçları oynandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 9. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes- Gaziantep Basketbol: 88-81

Beşiktaş Sompo Japan- Galatasaray: 72-74

TOFAŞ- Fenerbahçe: 69-74

Afyon Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen: 93-96

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol: 76-48

BOTAŞ-Beşiktaş: 70-69

İstanbul Üniversitesi- Çukurova Basketbol: 56-90

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 72-67

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Selçuklu Basketbol- Edirnespor: 88-66

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 99-55 Beşiktaş,Türkiye,basketbol
25 Kasım 2018 Pazar 23:08



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