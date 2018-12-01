Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 95-73<br><br>OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi: 95-53<br><br>Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 62-65<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 69-81<br><br>Petkimspor-Yalova Belediyespor: 83-79<br><br>Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-95<br><br>Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-69<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 62-69<br><br>Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 63-57<br><br>Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 83-49<br><br>Yalova VİP Gençlik-A Koleji: 71-81