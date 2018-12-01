01 Aralık 2018, 20:26
»»

Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 95-73

OGM Ormanspor- İstanbul Üniversitesi: 95-53

Bellona Kayseri Basketbol- Galatasaray: 62-65

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 69-81

Petkimspor- Yalova Belediyespor: 83-79

Edirnespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-95

Akhisar Belediyespor- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-69

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 62-69

Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 63-57

Elazığ İl Özel İdare- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 83-49

Yalova VİP Gençlik-A Koleji: 71-81 Büyükşehir Belediyespor,Türkiye,basketbol
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:26



YORUMLAR