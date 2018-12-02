Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Beşiktaş-Canik Belediyespor: 73-74<br><br>Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-82<br><br>Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56<br><br>İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol: 78-70<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54<br><br>İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 64-80