02 Aralık 2018, 19:15
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş- Canik Belediyespor: 73-74

Çukurova Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-82

Fenerbahçe- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56

İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Selçuklu Basketbol: 78-70

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Akdeniz Üniversitesi: 64-80 Mersin,Türkiye,basketbol
02 Aralık 2018 Pazar 19:15



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