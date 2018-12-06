Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.<br><br>Günün tek maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 mağlup etti.<br><br>Ligde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 79-84<br><br>Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 86-90<br><br>Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka: 80-72<br><br>Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82-77<br><br>Türk Telekom-TOFAŞ: 85-72<br><br>Banvit-Afyon Belediyespor: 72-71<br><br>Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 65-63