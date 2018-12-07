Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta, oynanan maçlarla başladı.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Sigortam.net İTÜ Basketbol-Artvin Belediyespor: 93-70<br><br>OGM Ormanspor-Ankara DSİ: 97-49<br><br>Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Finalspor: 65-56<br><br>Yalova Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 74-81<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Nesibe Aydın-Mersin Üniversitesi: 68-52<br><br>A Koleji-İstanbulgücü: 75-61<br><br>İstanbul Üniversitesi Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 39-70<br><br>Bayraklı Belediyesi-Yalova VİP Gençlik: 86-74<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Urla Belediyespor: 46-58