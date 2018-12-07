07 Aralık 2018, 22:54
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta, oynanan maçlarla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta, oynanan maçlarla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Artvin Belediyespor: 93-70

OGM Ormanspor- Ankara DSİ: 97-49

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Finalspor: 65-56

Yalova Belediyespor- Akhisar Belediyespor: 74-81

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Mersin Üniversitesi: 68-52

A Koleji-İstanbulgücü: 75-61

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Çankaya Üniversitesi: 39-70

Bayraklı Belediyesi-Yalova VİP Gençlik: 86-74

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Urla Belediyespor: 46-58 Yalova,Türkiye,basketbol
07 Aralık 2018 Cuma 22:54



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