Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Pınar
Karşıyaka- Türk Telekom
: 86-89
Galatasaray- Banvit
: 86-76
TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: 97-83
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80
Türkiye Basketbol 1. Ligi Manisa
Büyükşehir Belediyespor- Selçuklu
Basketbol: 79-63
Petkimspor- Bandırma
Kırmızı: 76-71
Karesispor- Düzce
Belediyespor: 100-77
Bursaspor- Edirnespor
: 82-52
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54
Galatasaray,Türkiye,basketbol
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:07