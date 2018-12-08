08 Aralık 2018, 20:07
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka- Türk Telekom: 86-89

Galatasaray- Banvit: 86-76

TOFAŞ- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Selçuklu Basketbol: 79-63

Petkimspor- Bandırma Kırmızı: 76-71

Karesispor- Düzce Belediyespor: 100-77

Bursaspor- Edirnespor: 82-52

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54 Galatasaray,Türkiye,basketbol
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:07



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