Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi.<br><br>Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen: 81-72<br><br>Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 91-70<br><br>İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 86-103<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 70-80<br><br>Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 58-70<br><br>BOTAŞ-Fenerbahçe: 46-62<br><br>İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol: 69-78<br><br>Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 73-70<br><br>Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol: 66-62