09 Aralık 2018, 22:47
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan- Darüşşafaka Tekfen: 81-72

Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 91-70

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe: 86-103

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor- Çukurova Basketbol: 70-80

Canik Belediyespor- İzmit Belediyespor: 58-70

BOTAŞ-Fenerbahçe: 46-62

İstanbul Üniversitesi- Gündoğdu Adana Basketbol: 69-78

Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 73-70

Beşiktaş- Bellona Kayseri Basketbol: 66-62 Büyükşehir Belediyespor,Beşiktaş,basketbol
09 Aralık 2018 Pazar 22:47



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