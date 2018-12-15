Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Fenerbahçe-Afyon Belediyespor: 92-68<br><br>Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan: 83-57<br><br>Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79<br><br>Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 91-79<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56<br><br>Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 74-59<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Finalspor-Yalova Belediyespor: 77-72<br><br>Edirnespor-Ankara DSİ: 71-75<br><br>Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 84-77<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 93-87<br><br>İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 54-74<br><br>Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80<br><br>Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64<br><br>Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69