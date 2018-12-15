15 Aralık 2018, 22:21
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe- Afyon Belediyespor: 92-68

Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Japan: 83-57

Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka: 91-79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56

Galatasaray- İstanbul Üniversitesi: 74-59

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor- Yalova Belediyespor: 77-72

Edirnespor- Ankara DSİ: 71-75

Akhisar Belediyespor- Petkimspor: 84-77

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor- Akdeniz Üniversitesi: 93-87

İstanbulgücü- Bayraklı Belediyesi: 54-74

Edremit Belediyesi Gürespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80

Elazığ İl Özel İdare- Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64

Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69 Türkiye,basketbol
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:21



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