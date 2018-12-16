Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı<br><br>Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray: 56-89<br><br>Banvit-Darüşşafaka Tekfen: 65-82<br><br>Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 89-84<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-83<br><br>Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 78-56<br><br>OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73-69<br><br>Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 90-62<br><br>İzmit Belediyespor-Beşiktaş: 68-63<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Selçuklu Basketbol-Bursaspor: 62-68<br><br>Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-83<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 59-53