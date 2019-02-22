22 Şubat 2019, 23:10
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor- Edirnespor: 108-74

Artvin Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86

Düzce Belediyespor- Selçuklu Basketbol: 85-83

Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Urla Belediyespor: 70-66

A Koleji- Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85

Bayraklı Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare: 69-78

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Akdeniz Üniversitesi: 77-85 Edirnespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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