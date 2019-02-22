Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74<br><br>Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86<br><br>Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83<br><br>Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66<br><br>A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85<br><br>Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85