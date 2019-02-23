Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.<br><br>Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83<br><br>Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Finalspor-Bursaspor: 59-87<br><br>Petkimspor-Karesispor: 85-86<br><br>Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66<br><br>Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68<br><br>Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92