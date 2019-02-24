Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray- Bellona Kayseri
Basketbol: 75-69
BOTAŞ- İzmit
Belediyespor: 76-53
İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88 Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol: 68-73 Canik
Belediyespor- Beşiktaş
: 83-124
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 90-97
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa
Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58
Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA