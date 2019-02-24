24 Şubat 2019, 19:18
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray- Bellona Kayseri Basketbol: 75-69

BOTAŞ- İzmit Belediyespor: 76-53

İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Çukurova Basketbol: 68-73

Canik Belediyespor- Beşiktaş: 83-124

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58 Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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