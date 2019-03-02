Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.<br><br>Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83<br><br>Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 85-79<br><br>Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 70-75<br><br>Ankara DSİ-Finalspor: 80-94<br><br>Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 89-59<br><br>Karesispor-Akhisar Belediyespor: 64-79<br><br>Edirnespor-Bandırma Kırmızı: 77-81<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63<br><br>Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 73-81<br><br>Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62<br><br>Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77