02 Mart 2019, 20:54
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83

Gaziantep Basketbol- Türk Telekom: 85-79

Beşiktaş Sompo Japan- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Düzce Belediyespor: 70-75

Ankara DSİ-Finalspor: 80-94

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 89-59

Karesispor- Akhisar Belediyespor: 64-79

Edirnespor- Bandırma Kırmızı: 77-81

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63

Edremit Belediyesi Gürespor- Bayraklı Belediyespor: 73-81

Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62

Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77 Spor
Kaynak: AA


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