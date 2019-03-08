Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.<br><br>Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78<br><br>Artvin Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89<br><br>Edirnespor-Konyaspor: 88-97<br><br>Düzce Belediyespor-Bursaspor: 64-77<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56<br><br>A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73<br><br>Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70