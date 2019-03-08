08 Mart 2019, 20:30
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78

Artvin Belediyespor- Ankara DSİ: 91-89

Edirnespor- Konyaspor: 88-97

Düzce Belediyespor- Bursaspor: 64-77

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56

A Koleji- Yalova VİP Gençlik: 59-73

Bayraklı Belediyespor- Mersin Üniversitesi: 68-66

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Galatasaray Gelişim: 74-70 Edirnespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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