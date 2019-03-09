Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi üçer maçla devam etti.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 79-82<br><br>Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-74<br><br>Banvit-TOFAŞ: 90-89<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum: 78-46<br><br>Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 71-58<br><br>OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72<br><br>Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77-79<br><br>İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor: 137-86<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Finalspor-Karesispor: 97-99<br><br>Petkimspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 85-82<br><br>Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 70-75<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>İstanbulgücü-Çankaya Üniversitesi: 51-73<br><br>Akdeniz Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 98-69<br><br>Mardin Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 63-70