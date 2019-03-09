09 Mart 2019, 20:25
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi üçer maçla devam etti.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor- Beşiktaş Sompo Japan: 79-82

Galatasaray Doğa Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-74

Banvit-TOFAŞ: 90-89

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum: 78-46

Gündoğdu Adana Basketbol- İstanbul Üniversitesi: 71-58

OGM Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77-79

İzmit Belediyespor- Canik Belediyespor: 137-86

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Karesispor: 97-99

Petkimspor- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 85-82

Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 70-75

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü- Çankaya Üniversitesi: 51-73

Akdeniz Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 98-69

Mardin Büyükşehir Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare: 63-70 Türkiye, İstanbul Üniversitesi, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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