10 Mart 2019, 20:10
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol: 69-93

Darüşşafaka Tekfen- Pınar Karşıyaka: 93-78

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Urla Belediyespor: 54-61 Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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