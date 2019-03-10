Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73<br><br>Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93<br><br>Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61