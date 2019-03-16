16 Mart 2019, 22:59
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom: 78-84

Pınar Karşıyaka- Banvit: 80-74

TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72

Afyon Belediyespor- Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77

Anadolu Efes- Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 79-80

Kırçiçeği Bodrum- Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Edirnespor: 92-75

Ankara DSİ- Düzce Belediyespor: 73-75

Mamak Belediye Yeni Mamakspor- Akhisar Belediye: 74-67

Karesispor- Artvin Belediyespor: 122-94

Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64

İstanbulgücü-A Koleji: 95-62

Edremit Belediyesi Gürespor- Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81

Elazığ İl Özel İdare- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53

Yalova VIP Gençlik- Bayraklı Belediyespor: 60-75 Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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