Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84<br><br>Pınar Karşıyaka-Banvit: 80-74<br><br>TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72<br><br>Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77<br><br>Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 79-80<br><br>Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol: 58-65<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor: 92-75<br><br>Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 73-75<br><br>Mamak Belediye Yeni Mamakspor-Akhisar Belediye: 74-67<br><br>Karesispor-Artvin Belediyespor: 122-94<br><br>Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64<br><br>İstanbulgücü-A Koleji: 95-62<br><br>Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81<br><br>Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53<br><br>Yalova VIP Gençlik-Bayraklı Belediyespor: 60-75