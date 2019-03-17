17 Mart 2019, 22:36
»»

Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan- Gaziantep Basketbol: 63-69

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen: 87-81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş- İzmit Belediyespor: 81-74

İstanbul Üniversitesi- Galatasaray: 75-80

Canik Belediyespor- Fenerbahçe: 49-108

BOTAŞ- Çukurova Basketbol: 69-70

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Gündoğdu Adana Basketbol: 103-49

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor- Bandırma Kırmızı: 72-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim- Akdeniz Üniversitesi: 75-103 Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR