Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ise 6 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta ise 2 maç dışında tamamlandı.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87<br><br>Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan: 93-87<br><br>Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 95-63<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 59-108<br><br>OGM Ormanspor-BOTAŞ: 64-68<br><br>Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 158-63<br><br>Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66<br><br>Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 60-79<br><br>Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-65<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Finalspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-86<br><br>Ankara DSİ-OGM Ormanspor: 81-94<br><br>Edirnespor-Bursaspor: 72-101<br><br>Konyaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-89<br><br>Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor: 83-75<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Akdeniz Üniversitesi-Urla Belediyespor: 84-80<br><br>Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 66-64