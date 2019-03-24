24 Mart 2019, 21:39
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56

Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes: 65-66

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 103-106

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe- Beşiktaş: 68-57

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Petkimspor: 85-89

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Edremit Belediyesi Gürespor: 75-57

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Galatasaray Gelişim: 58-54 Fenerbahçe, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA



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