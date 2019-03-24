Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına 3 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftası 1'er, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 2 maçla tamamlandı.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 89-56<br><br>Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 65-66<br><br>Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 103-106<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Fenerbahçe-Beşiktaş: 68-57<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bandırma Kırmızı-Petkimspor: 85-89<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bursa Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-57<br><br>İstanbul Üniversitesi Gelişim-Galatasaray Gelişim: 58-54