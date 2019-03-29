Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ
Basketbol- Düzce
Belediyespor: 89-91 Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor- Artvin
Belediyespor: 103-58
Semt77 Yalova
Belediyespor-Finalspor: 83-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
A Koleji- Bayraklı
Belediyespor: 88-71
Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor
: 49-77
Çankaya Üniversitesi- Galatasaray
Gelişim: 93-56
Spor
Kaynak: AA