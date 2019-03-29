29 Mart 2019, 23:22
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Düzce Belediyespor: 89-91

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor- Artvin Belediyespor: 103-58

Semt77 Yalova Belediyespor-Finalspor: 83-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

A Koleji- Bayraklı Belediyespor: 88-71

Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 49-77

Çankaya Üniversitesi- Galatasaray Gelişim: 93-56 Spor
Kaynak: AA



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