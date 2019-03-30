Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.<br><br>Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol: 86-92<br><br>Afyon Belediyespor-Banvit: 90-96<br><br>TOFAŞ-Türk Telekom: 85-82<br><br>İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 78-62<br><br>Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-82<br><br>Ankara DSİ-Edirnespor: 87-67<br><br>Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76<br><br>Bursaspor-Konyaspor: 91-76<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53<br><br>Yalova VİP Gençlik-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74<br><br>İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66<br><br>Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62<br><br>Elazığ İl Özel İdare-Akdeniz Üniversitesi: 88-69