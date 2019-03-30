30 Mart 2019, 22:15
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Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol: 86-92

Afyon Belediyespor- Banvit: 90-96

TOFAŞ- Türk Telekom: 85-82

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Petkimspor- Akhisar Belediyespor: 78-62

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 68-82

Ankara DSİ- Edirnespor: 87-67

Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76

Bursaspor- Konyaspor: 91-76

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor- İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53

Yalova VİP Gençlik- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74

İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66

Edremit Belediyesi Gürespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62

Elazığ İl Özel İdare- Akdeniz Üniversitesi: 88-69 Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Kaynak: AA



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