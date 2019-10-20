Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise dördüncü hafta müsabakaları sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko-Bahçeşehir Koleji: 74-60
OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor: 81-62
Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol: 76-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor: 88-89
OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 94-72
BOTAŞ-Galatasaray: 64-76
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediye: 97-58
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Final Gençlik: 86-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın: 72-80
İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim: 68-77
Bosna 34-Urla Belediyespor: 54-59