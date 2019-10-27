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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

27.10.2019 20:16Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta maçlarıyla devam edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 5. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma: 80-104
Galatasaray Doğa Sigorta- Fenerbahçe Beko: 83-64
Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen: 85-70
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat: 96-91
Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 62-59
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-Mersin Üniversitesi: 65-60
Bosna 34-Antalya 07 Basketbol: 66-68

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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