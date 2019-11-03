Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta, oynanan 4'er maçla sona erdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4'üncü hafta tek, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 6. hafta 2 maçla tamamlandı.

Basketbolda 4 ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 86-80

Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket: 108-62

Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji: 83-76

Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor: 72-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray: 72-81

Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi: 57-60

BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor: 90-31

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 76-67

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Samsunspor: 85-60

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor: 70-59

İstanbul Üniversitesi-Bosna 34: 76-62

Kaynak: AA