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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla tamamlanırken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta 2 karşılaşmayla sona erdi.

10.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:18Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla tamamlanırken, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta 2 karşılaşmayla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 73-84
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80
Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 83-88
Türk Telekom-OGM Ormanspor: 66-76
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor: 66-84
Bosna 34-Mersin Üniversitesi: 76-87

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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