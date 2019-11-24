Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi ve Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 66-75
Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor: 105-73
Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor: 71-90
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 83-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-76
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 70-76
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut: 54-70
Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 86-88
Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor: 79-75