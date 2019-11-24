Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti.

24.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:22Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 66-75
Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor: 105-73
Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor: 71-90
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 83-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-76
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 70-76
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut: 54-70
Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 86-88
Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor: 79-75

Pınar Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
22:46 Akhisarspor - Altay maçının ardında
22:44 Maçın ardından
22:41 Jahovic: Bence temiz bir goldü
22:41 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
22:35 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
22:04 Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
21:50 Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
21:20 Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 22:55:27