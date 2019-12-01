Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'inci, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 87-106
Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 68-57
OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 77-76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor: 76-82
Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67
Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 61-58
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyespor: 85-60
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
1881 Düzce Belediye-İstanbul Üniversitesi: 74-71