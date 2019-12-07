Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası ise 2 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 6, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftasında ise 3 karşılaşma oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-94
Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma: 91-70
Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta: 78-59
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 94-88
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 82-76
Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 77-90
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78-82
Semt77 Yalovaspor-Final Gençlik: 66-85
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bornova Belediyespor: 75-70
Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor: 85-80
BUDO Gemlik Basketbol-Bandırma Kırmızı: 97-95
Petkimspor-1881 Düzce Belediyespor: 92-68
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak-Sakarya Yükseliş: 78-76
Bursa Büyükşehir-Antalya 07 Basketbol: 70-51
İstanbul Üniversitesi-Yalova VİP: 104-58