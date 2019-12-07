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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası ise 2 maçla başladı.

07.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:32Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası ise 2 maçla başladı.

Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 6, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftasında ise 3 karşılaşma oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-94

Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma: 91-70

Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta: 78-59

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 94-88

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 82-76

Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 77-90

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78-82

Semt77 Yalovaspor-Final Gençlik: 66-85

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bornova Belediyespor: 75-70

Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor: 85-80

BUDO Gemlik Basketbol-Bandırma Kırmızı: 97-95

Petkimspor-1881 Düzce Belediyespor: 92-68

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak-Sakarya Yükseliş: 78-76

Bursa Büyükşehir-Antalya 07 Basketbol: 70-51

İstanbul Üniversitesi-Yalova VİP: 104-58


basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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