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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

08.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:42Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.
Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Beko-OGM Ormanspor: 85-52
Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96-81
Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 80-62
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray: 69-66
BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 61-71
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 80-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Samsunspor: 59-57
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 95-62
Bosna 34-Emlak Konut: 51-57
Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 62-69

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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