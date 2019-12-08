Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko-OGM Ormanspor: 85-52
Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96-81
Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 80-62
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray: 69-66
BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 61-71
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 80-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Samsunspor: 59-57
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 95-62
Bosna 34-Emlak Konut: 51-57
Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 62-69