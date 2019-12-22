Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko-Teksüt Bandırma: 89-79
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 81-69
Türk Telekom-Gaziantep Basketbol: 88-84
Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor: 88-77
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol: 89-55
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 73-67
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Emlak Konut: 81-74
Bosna 34-BOTAŞ Gelişim: 53-68
İstanbul Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor: 60-63
Fenerbahçe Gelişim-Sakarya Yükseliş: 66-47