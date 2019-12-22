Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edildi.

22.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:46 Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Beko-Teksüt Bandırma: 89-79
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 81-69
Türk Telekom-Gaziantep Basketbol: 88-84
Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor: 88-77
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol: 89-55
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 73-67
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Emlak Konut: 81-74
Bosna 34-BOTAŞ Gelişim: 53-68
İstanbul Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor: 60-63
Fenerbahçe Gelişim-Sakarya Yükseliş: 66-47

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:46   Basketbol: Toplu sonuç - Spor
23:42   Yelken: BAYK Güz Trofesi - Spor
23:36   Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki - Spor
23:34   İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı - Spor
23:33   Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor - Spor
22:40   Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Spor
22:14   Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! - Spor
22:12   Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme! - Spor
21:55   Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi! - Spor
21:50   Kavga iddialarına Yanal'dan sert yanıt: Herkes haddini bilecek - Spor
22.12.2019 23:56:36