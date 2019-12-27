Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol
1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor- Konyaspor
: 58-76
1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 62-73
Merkezefendi Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 70-86
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın: 63-55
Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 76-71
BOTAŞ Gelişim-İstanbul Üniversitesi: 62-64